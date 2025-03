Immerso tra ulivi secolari e maestosi picchi di roccia, il paese delle ceramiche e delle stelle è uno dei borghi più belli di Francia

Rinomato per la sua ceramica artigianale e la spettacolare stella sospesa tra le montagne, Moustiers Sainte Marie è un incantevole borgo francese situato nel dipartimento delle Alpi dell’Alta Provenza. Con una popolazione di poco più di 700 abitanti, il borgo vanta una storia medievale legata ai monaci dell’abbazia di Lerins e ha fatto parte di un importante percorso di pellegrinaggio. Nel 1600, divenne famoso per la produzione di ceramiche, in particolare la faïence, un’arte che continua a prosperare.

Il simbolo del borgo è la stella dorata che svetta tra due picchi, legata a una leggenda di un cavaliere crociato che promise di posizionarla a protezione del villaggio. Nonostante la stella non sia quella originale, continua a essere un segno di fortuna e tradizione per gli abitanti. Passeggiare per le stradine del centro storico consente di assaporare l’atmosfera unica del luogo, con numerosi negozi di ceramica che esemplificano il legame tra storia, cultura e tradizione.

Tra le attrazioni da non perdere c’è la Chapelle Notre-Dame de Beauvoir, raggiungibile tramite una scalinata panoramica, e il museo dedicato alla faïence. La gastronomia locale offre anche un gelato al gusto di lavanda, perfetta per immergersi nei sapori della Provenza. Per gli avventurosi, le Gole del Verdon, vicino al borgo, sono ideali per sport acquatici e escursioni. Moustiers Sainte Marie offre così un perfetto mix di storia, cultura, natura e avventura, rendendolo una meta imperdibile. Facilmente raggiungibile da Nizza, Avignone e Marsiglia, il borgo è accessibile anche tramite autobus e treno, con la stazione più vicina a Manosque.