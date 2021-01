Immanuel Casto avrebbe dovuto partecipare a Pechino Express qualche anno fa, ma alla fine – dopo un provino eseguito in coppia con Romina Falconi – non è stato preso.

A svelare questo curioso aneddoto è stato proprio il cantante su Twitch durante una diretta di circa un mese fa con Dario Massa. Il video, presente tutt’ora online con il titolo “La (non) avventura a Pechino Express” è stato scovato nella giornata di ieri da portale BlogTvItaliana.it che ha di fatto lanciato la notizia.

“Ho partecipato ad un provino per Pechino Express qualche anno fa, c’era appunto Costantino Della Gherardesca e gli dissi qualcosa del tipo: “Non mento: a me spaventa l’idea di trovarmi in contesti sociali e culturali arretrati, dal punto di vista economico e tecnologico“. Gli ho detto: “Io sono già stato male a Reggio Calabria!“. Forse è per questo che non hanno pensato di confermarmi la proposta, eh?”.

Immanuel Casto ha poi aggiunto:

“Ovviamente ero con Romina [Falconi, ndr], come coppia saremmo state #LeBionde!”

Ma quanto sarebbe stata bella la coppia delle Bionde con Immanuel Casto e Romina Falconi? Che peccato.

Pechino Express passa a Sky: in arrivo Pekin Express

Pechino Express ha ufficialmente lasciato la Rai per approdare a Sky. A condurre la nuova edizione non ci sarà un volto del canale, ma è stato confermato Costantino Della Gherardesca, come confessato da lui stesso fra le pagine del Corriere della Sera.

“Se ci sarò io? Direi al 95% di sì, a meno che non mi arrivi un contratto da una tv di Singapore o dalla Bbc. Amo molto quel programma, ha il merito di intrattenere il pubblico con intelligenza mostrando il mondo che c’è oltre l’Italia”.

Una buona notizia per tutti i fan del programma, che ormai sono affezionatissimi al presentatore.