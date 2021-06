Tre anni dopo la raccolta L’età del Consenso e l’inedito Piromane, oggi Immanuel Casto è tornato con un nuovo singolo. La scorsa settimana l’artista (che è stato scartato da Pechino Express per un motivo particolare) aveva annunciato il comeback in un tweet: “Finalmente torno a casa. Torno alla musica, torno da voi. D!CK PIC – il mio nuovo singolo, in uscita il 18 Giugno“.

Finalmente torno a casa.

Torno alla musica.

Torno da voi. D!CK PIC – il mio nuovo singolo, in uscita il 18 Giugno. Presave https://t.co/PDUHnFfz56 pic.twitter.com/9ywByNggPK — Immanuel Casto (@Immanuelcasto) June 11, 2021

Visto il periodo e il titolo mi aspettavo una up tempo in stile ‘Who is afraid of Gender‘ o ‘Killer Star‘, ma la cover del pezzo gridava ballad ad ogni pixel. E alla fine Immanuel Casto ci ha sfornato una bella ballad in pieno stile Lea Michele, ma con un testo dei suoi.

Basterebbe solo il ritornello per gridare al capolavoro: “Sono altre le delizie, non volevo una spada di pixel, cita Hegel, cita Kant ma non mandarmi più il tuo ca*** in chat“. Per dirlo con parole della Germanotta…

Immanuel Casto: D!ck Pic, il testo

Se mi dici che vuoi conoscermi

mi domando perché proprio io

dentro a questo vuoto che c’è

dimmi cosa hai visto in me

non conosco le tue cicatrici

la tua voce mentre piangi o ridi

ma se vuoi comprendermi io ti chiedo solo di…

Non mandarmi il tuo ca*** in chat

dei miei sogni, lui che ne sa

sono altre le delizie, non volevo una spada di pixel

mi hai negato la curiosità

cita Hegel, cita Kant

ma non mandarmi più il tuo ca*** in chat

Da uomo che sei se vuoi davvero impressionarmi

le tue ferite son per me

le tue vere parti intime

se non te l’ho chiesta, anche no!

Non mandarmi il tuo ca*** in chat

dei miei sogni, lui che ne sa

sono altre le delizie, non volevo una spada di pixel

mi hai negato la curiosità

sei caduto in fallo già

ma non mandarmi più il tuo ca*** in chat

Non mandarmi il tuo ca*** in chat

dei miei sogni, lui che ne sa

sono altre le delizie, non volevo una spada di pixel

mi hai negato la curiosità

cita Hegel, cita Kant

ma non mandarmi più il tuo ca*** in chat