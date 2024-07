Immanuel Casto contro Le Iene: “Provarono a incastrarmi, mai trasmesso”

Per la prima puntata della terza stagione del Breaking Italy Night, Alessandro Masala ha invitato Immanuel Casto. L’artista e attivista tra le tante cose ha parlato di un episodio che riguarda Le Iene. Stando al racconto di Immanuel Casto un’inviata de Le Iene avrebbe provato a metterlo in difficoltà facendogli delle domande bislacche sul suo famosissimo gioco di carte Squill0. Spoiler: non è finita benissimo… per l’inviata, of course.

Certo che ci vuole del coraggio (e anche incoscienza) per provare a incastrare l’ex presidente del Mensa (associazione di cui possono essere membri solo le persone che hanno superato il 98° percentile della popolazione mondiale del QI).

“Posso parlare male de Le Iene? Con la mia azienda avevo preso in licenza il marchio P0rnHub per un anno, abbiamo aperto uno store e io ero a fare i firmacopie, così arrivano Le Iene per un’intervista a sorpresa. Mi chiedono se mi possono intervistare e io dico di sì. Lei inizia a farmi delle domande e io setto subito il mio registro su quello

dell’interlocutore, lei inizia a parlarmi come una cretina e io allora la tratto come una cretina. Mi fa capire che vuole dare un taglio trash e demenziale e io la seguo, ma io ci sguazzo in quel registro lì.

Lei a un certo punto, con scarsissima grazia, mi infila una domanda sul mio gioco: “Ma qual è l’obiettivo di Squillo?”, “Vincere!”. E lei continua: “Sì, ma si vince facendo fuori le donne”. Ma pensava veramente di mettermi in difficoltà con una domanda del genere? Ero quasi offeso. E io rispondo: “Tu vinci eliminando i personaggi controllati dagli altri giocatori, esattamente come avviene in tantissimi altri giochi di carte”. Ma lei ha continuato:” Sì ma lo fai togliendo la vita alle donne”. A quel punto specifico: “Ci sono vari modi per eliminare i personaggi, che non sono tutti di genere femminile, uno dei modi per eliminare è quello che a quanto pare è il tuo reato preferito che è quello dell’0micidi0”. Lei si ferma e colui che stava riprendendo le dice: “Tanto non lo dice”. Per farla breve, il servizio non è mai andato in onda! Perché lei ha pensato di incastrarmi in modo così ingenuo? Noi facciamo spesso coincidere la comicità, soprattutto su certi temi, alla volgarità in senso di volgo, basso. Quindi se una persona tratta di certi temi in chiave comica sarà uno stupido. Sarà questo il suo ragionamento”.