“Immagino che sia successo a molti, come a me, di aver avuto un impatto complica…

“Immagino che sia successo a molti, come a me, di aver avuto un impatto complicato con i primi studi di filosofia. Abbiamo avuto l’impressione di frequentare menti raffinate che esprimevano certezze come Zenone e il suo paradosso di Achille e la tartaruga.

Intuizioni geniali ma astratte.

Poi, all’improvviso, compare un filosofo con due sole certezze, sapere di non sapere e che per conoscere, noi stessi e il mondo, bisogna partire da quello che abbiamo dentro.”

