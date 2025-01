Immagini Ufficiali di Marketing della Serie Galaxy S25

Nuove indiscrezioni riguardanti la serie Galaxy S25 sono emerse, inclusi le immagini ufficiali dei modelli Galaxy S25 e S25+ e del Galaxy S25 Ultra. Questi dispositivi hanno un design simile, con l’unica variazione rappresentata dalle dimensioni. Un dettaglio interessante riguarda gli “anelli” della fotocamera, che sembrano abbinarsi al colore del retro del telefono, almeno nella versione blu scura. La cornice del dispositivo appare piatta, con uno schermo e cornici straordinariamente sottili, sicuramente più affusolati rispetto ai modelli precedenti.

Per quanto riguarda il modello Ultra, gli anelli della fotocamera si abbinano al colore della cornice invece che a quello del retro, ma ciò potrebbe variare a seconda della colorazione scelta. L’Ultra presenta angoli arrotondati, anche se meno accentuati rispetto agli altri due modelli. Anche in questo caso, lo schermo è piatto e le cornici molto sottili. Dalle immagini, si intravede la Now Bar della One UI 7 che menziona un evento che sembra preludere alla presentazione del telefono.

Un aspetto significativo è l’integrazione dell’intelligenza artificiale negli smartwatch, che sarà presente in tutte le loro funzioni. Nonostante le caratteristiche interessanti, si prevede che il prezzo dei nuovi modelli sarà superiore rispetto a quello degli smartphone dell’anno precedente. I tre modelli saranno alimentati dal processore Snapdragon 8 Elite, garantendo prestazioni di alto livello.

La presentazione ufficiale di questi nuovi dispositivi Samsung è attesa per il 22 gennaio, una data che molti appassionati e consumatori stanno segnando sul calendario. Con la continua innovazione e le speculazioni che circondano questa nuova serie, l’attesa per scoprire le nuove funzionalità e il design dei Galaxy S25 cresce sempre di più.