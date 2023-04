immagini lasciano senza parole video

Incanta tutti gli utenti del web il video che mostra un bellissimo cucciolo di Pit Bull durante il suo primo bagnetto: le immagini adorabili.

Chi avrà un animale domestico saprà benissimo che uno dei momenti più impegnativi da affrontare è proprio quello del bagnetto. Lavare un cane o un gattino piccolo può essere infatti alquanto complesso, soprattutto se all’animale in questione essere lavato non piace proprio. Naturalmente dipenderà dalla personalità di ciascuno: ci saranno cani che adorano il contatto con l’acqua e altri invece che farebbero di tutto per non fare il bagno. Un dolcissimo cucciolo di razza Pit Bull, ad esempio, ha recentemente dimostrato alla sua umana di gradire moltissimo il trattamento riservatogli durante il lavaggio. Le immagini del suo primo bagnetto, diffuse su TikTok, sono riuscite a conquistare il cuore di oltre sedici milioni di utenti del web.

Il dolcissimo cagnolino Pit Bull e il suo primo bagnetto: il video adorabile del cucciolo

Il video che mostra il tenerissimo cucciolo è stato condiviso dalla sua umana sul profilo TikTok all’account Reign Storm Samuel (@reignstormpit). Nel filmato, come spiegato dalla donna, viene mostrato il momento del primo bagnetto del piccolo Pit Bull. Il cagnolino viene immerso nel lavandino riempito di acqua tiepida, insaponato con cura e delicatezza e asciugato con un panno morbido. Come si legge nei migliaia di commenti scritti dagli utenti di TikTok, sembra che il cucciolo stia ricevendo un trattamento completo presso uno stabilimento termale talmente viene coccolato e curato durante il lavaggio dalla sua umana.

Non è la prima volta che un video che mostra il primo bagnetto di un cucciolo venga condiviso sui social network, conquistando milioni di visualizzazioni. Così è stato ad esempio per il filmato del gattino randagio di nome Harold che ha mostrato a oltre sei milioni di utenti del web le condizioni del micetto prima e dopo il suo bagnetto rigenerante. Una ragazza che da anni si occupa di salvare i felini abbandonati in strada, tra i quali anche Harold, ha spiegato sulla sua pagina TikTok @heidiwranglescats che i gatti in genere non hanno bisogno di essere lavati, in particolar modo i cuccioli, della pulizia dei quali si occupano le loro mamme. Nel caso del trovatello Harold, però, non è stato così. Il gattino aveva il pelo molto sporco ed era completamente ricoperto di pulci; proprio per questo motivo aveva una grande necessità di essere lavato.

Se alcuni animali adorano essere lavati, altri invece adorano allo stesso modo sporcarsi e fare impazzire i loro umani. Proprio come accade ai bambini, i cani adorano giocare all’aperto, rotolarsi sull’erba e soprattutto immergersi nel fango e nella terra. Tutte questo cose erano rimaste però sconosciute fino a pochi giorni fa a una cagnolina dal manto bianco di nome Luna. La cucciola adora fare il bagnetto e avere sempre il suo candido pelo perfettamente pulito. Recentemente, però, la cagnetta ha scoperto che esiste un modo divertentissimo per giocare in compagnia degli altri cani e per trascorrere il pomeriggio: immergersi in una pozzanghera di fango. Quando la sua umana ha visto le condizioni in cui Luna si era ridotta è rimasta davvero stupita, tanto da filmare la cucciola e da condividere il video sui social. (di Elisabetta Guglielmi)

@reignstormpit 🧼🫧 Puppy First Bath 🦋 #foryou #foryoupage #dogsoftiktok #dogbath #bathtime #doggrooming #viral ♬ original sound – Reign Storm Samuel

@reignstormpit Puppy Bath Routine 🐾💕🧼🫧 #foryou #foryoupage #dogsoftiktok #dogbath #bath #doggrooming #viral ♬ original sound – Reign Storm Samuel

