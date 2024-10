Immagini Inedite del Relitto del Bayesian: Video dal Fondale a 50 Metri di Profondità

Le prime immagini del relitto del Bayesian, naufragato il 19 agosto e costato la vita a sette persone, sono state diffuse, rivelando il relitto adagiato sul fondo marino a circa 50 metri di profondità. In un video esclusivo trasmesso da un’emittente italiana, si può osservare il veliero inclinato su un lato, con segni di bolle d’aria formate nell’area dove sono stati rinvenuti i corpi delle vittime. Si notano anche due oblò, che si presume siano quelli delle cabine in cui si era formata una sacca d’aria, mentre bolle visibili nel video sono attribuibili a un sub nelle vicinanze.

Recentemente sono emerse nuove informazioni sul naufragio tramite un servizio di ITV, una rete britannica, che ha diffuso fotografie che mostrano i portelloni del veliero chiusi poco prima dell’affondamento, il che contraddirebbe le teorie precedenti che sostenevano che il naufragio fosse stato causato dall’apertura dei portelloni da parte dell’equipaggio. Questo elemento potrebbe suggerire che non ci sia stato un errore umano.

Gli investigatori stanno ora esaminando ulteriormente la questione, che ha sollevato dubbi e teorie complottistiche. Tra queste, un’ipotesi coinvolge potenziali segreti d’affari del magnate Mike Lynch come possibile movente del naufragio.

Il costruire del Bayesian ha già contestato la nuova evidenza fornita dalle fotografie, suggerendo che le conclusioni tratte prima del recupero dei portelloni aperti potrebbero non essere corrette. Inoltre, un marinaio di nome Matthew Griffiths ha condiviso la sua testimonianza sugli avvenimenti critici che hanno preceduto il naufragio, rivelando di aver svegliato il comandante per dare l’allerta.

Attualmente, le operazioni di recupero sono già iniziate nelle acque di Porticello, con circa 18mila litri di carburante ancora a bordo del relitto, il che solleva ulteriori preoccupazioni per l’ambiente circostante. L’interesse per il caso rimane alto, e il dibattito si concentra ora non solo sulle cause del naufragio, ma anche su possibili motivazioni più oscure che potrebbero aver contribuito a questo tragico evento.