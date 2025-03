“IMMAGINI DI TE”: un tributo alla musica e al giornalismo di Massimo Cotto

Sabato 22 e domenica 23 marzo, Milano ospiterà per la prima volta la mostra fotografica interattiva “PICTURES OF YOU”, un progetto di Henry Ruggeri e Rebel House, presso lo spazio PARCO. L’esposizione presenta oltre 50 scatti iconici di Ruggeri, che ha immortalato leggende della musica come Pearl Jam, Rolling Stones, Foo Fighters, Ramones e Madonna. Grazie all’app Notaway®, i visitatori potranno accedere a contenuti in realtà aumentata, tra cui aneddoti narrati da Massimo Cotto, storica voce di Virgin Radio.

Henry Ruggeri ricorda un incontro speciale con Massimo Cotto prima di un concerto degli AC/DC, dove Cotto espresse il desiderio di collaborare con lui. Questo progetto rappresenta un omaggio alla memoria di Cotto, un uomo che ha lasciato un segno profondo nella comunità musicale italiana. Mattia Priori, direttore creativo di Rebel House, esprime orgoglio nel collegare le storie di Ruggeri e Cotto attraverso “PICTURES OF YOU”, sottolineando l’importanza della loro eredità.

La mostra include anche eventi collaterali come incontri con artisti, talk e performance live. Sabato, sono previste esibizioni di Kalumet e Colonne, mentre domenica ci sarà un closing talk con Ruggeri, Priori e Chiara Buratti, moglie di Cotto. Il progetto è accompagnato da un libro edito da Gallucci Editore, contenente fotografie di Ruggeri e testi di Cotto, celebrando la fusione tra immagini e parole nella musica. L’evento avrà luogo dalle 10:00 alle 22:00 presso PARCO in via Ambrogio Binda 30.