Diana Ross ha condiviso con i fan le immagini del video della nuova canzone All is Well: dopo dieci anni la cantante torna a farsi vedere.

Diana Ross è ufficialmente tornata. Una delle più grandi stelle nella storia del soul è nuovamente in pista, con un nuovo album, Thank You, in uscita il 5 novembre, e con un video in cui finalmente mostra di nuovo la sua immagine. Sul suo profilo Instagram l’artista ha condiviso un teaser trailer del video di All is Well, il suo nuovo singolo. Si tratta del primo video in dieci anni per la 77enne ex volto delle Supremes. Un video che è stato apprezzatissimo da like, che le hanno regalato una pioggia di like e commenti.

Diana Ross, All is Well: il video

Un grande ritorno per la leggenda del soul, una superstar che ha iniziato a brillare dal lontanissimo 1959, polverizzando negli anni Sessanta ogni record a suon di hit. Adesso, a oltre sessant’anni, è pronta a confermarsi una delle più grandi cantanti della storia. Spiega Diana, parlando dell’aiuto avuto dai suoi figli: “Dopo aver trascorso quasi due anni senza esibirsmi e senza essere davanti alla telecamera, mi hanno aiutato a tornare a stare con molte persone. Sono piena di apprezzamento per il lavoro che hanno fatto tutti per far sì che ciò accadesse“. Thank You, il suo venticinquesimo album, è stato registrato in studio e co-scritto dalla stessa Ross. L’uscita è prevista per il 5 novembre.

Il ritorno di Diana Ross dopo la pandemia da Covid

Per la superstar del soul, l’anno della pandemia da Covid è stato un anno di grande riflessione. In quel periodo buio ha scelto di rimettersi in gioco, e ha passato il tempo a registrare nuova musica, canzoni che sono il riflesso della gioia, dell’amore e della gratitudine che prova ogni giorno per tutte le persone della sua vita, dai figli agli amici e ai produttori che l’hanno aiutata a realizzare ogni suo sogno.

Di seguito le immagini del suo nuovo video: