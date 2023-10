Immagina che una mattina ti svegli e il tuo paese non c’è più. Al suo posto: un centro siderurgico.

Un paese che viene spazzato via per un solo motivo: il guadagno.

Lina non si dà pace e i suoi ideali genuini da studentessa universitaria per un mondo migliore hanno la meglio. Insieme a Lorenzo, scrive appelli al presidente della Repubblica, al papa, al presidente del Consiglio, a politici e persino a Pasolini, conosciuto in una libreria di Bari, perché blocchino il progetto, prima che sia troppo tardi.