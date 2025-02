Imma Tataranni 4: Polemica tra Scalera e l’Autrice all’Inizio della Stagione

Durante la conferenza stampa della quarta stagione di “Imma Tataranni”, si è verificato un acceso scontro tra l’attrice protagonista Vanessa Scalera e l’autrice Mariolina Venezia. Durante l’evento, un giornalista ha chiesto a Scalera perché non avesse ringraziato Venezia durante la sua apparizione a Sanremo. Scalera ha risposto sinceramente di essersi dimenticata di farlo, menzionando il suo rapporto speciale con gli sceneggiatori e riconoscendo il valore del personaggio creato da Venezia.

Tuttavia, Venezia ha colto l’occasione per esprimere il suo disappunto, affermando di essere una fan dell’ingratitudine e criticando Scalera per non averla mai ringraziata in passato, nonostante il suo contributo alla scrittura della serie. Ha descritto il personaggio di Imma come una donna normale ma sicura di sé e ha sottolineato che Scalera è libera di scegliere a chi esprimere la sua gratitudine.

La risposta di Scalera non si è fatta attendere: ha rivelato di ricordare l’ingiustizia e l’atteggiamento scortese di Venezia durante la prima conferenza di “Imma Tataranni”, evidenziando che non le doveva nulla. L’atmosfera si è fatta tesa, con un evidente gelo nella sala. Per cercare di placare la situazione, Massimiliano Gallo, un altro attore del cast, ha cercato di difendere Scalera, ricordando che il breve intervento a Sanremo poteva aver generato stress e confusione. La conferenza si è poi conclusa con Scalera che ha lasciato la sala, chiaramente irritata. Questo episodio ha segnato un inizio tumultuoso per la nuova stagione della serie.