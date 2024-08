Imma Polese travolta dalle critiche: un famoso personaggio tv la difende

Lo scorso febbraio Imma Polese ha avuto una brutta notizia, quando la Corte di Cassazione ha confermato la confisca della Sonrisa, la famosa struttura del programma di Real Time, Il Castello delle Cerimonie. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari ha dichiarato che la magistratura ha accertato l’abuso edilizio e che non si potrà tornare indietro: “Il destino della struttura è segnato. Ho incontrato il sindaco e ci rivedremo una volta che avrà a disposizione la sentenza, ma solo per valutare come affrontare il problema occupazionale determinato dalla chiusura“.

La figlia del Boss delle Cerimonie a marzo ha dichiarato di volersi rivolgere alla Corte di Strasburgo: “Vogliamo rivolgerci alla Corte di Strasburgo. Siamo in pena anche per i nostri dipendenti, che sono la nostra famiglia. Stiamo parlando di oltre cento persone che si ritroverebbero senza lavoro. Abbiamo pensato subito a loro, si tratta di tante famiglie e la cosa è grande“.

Imma Polese travolta dalle polemiche per un video in barca.

A ferragosto Imma Polese e il marito Matteo hanno pubblicato un video su TikTok in cui appaiono su uno yacht circondati di champagne, pesce crudo e ostriche. La clip ha superato le 4 milioni di visualizzazioni e in poche ore sono arrivate centinaia di critiche: “Non si ostenta così il cibo. Con il costo di questo cibo avreste mandato a scuola per un anno 100 bambini in Africa”. “Ma non stavano in bancarotta?”. “Dicevano che gli avevano sequestrato tutto”. “Menomale che era tutto sequestrato, guardate qui come fanno vedere cibo per migliaia di Euro”. “Capisco tutto ma questo si chiama ostentare e poi dicevano sui giornali che avevano chiuso il Castello“.

In difesa della coppia è arrivato Raffaello Tonon: “Siamo alla follia. Ma cosa ci importa se i due sono panzoni e si scofanano carrette di pesce crudo innaffiate a champagne su un panfilo. Loro hanno il diritto di postare e gli altri dovrebbero avere il dono del buonsenso e non perdere tempo a commentare con la cattiveria propria di chi vive di pane e invidia. Se hanno problemi finanziari e giudiziari se la vedranno in tribunale a noi cosa interessa. Ai due vorrei dire: navigate magnate e non vi curate di loro. Santé“.

Imma Polese posta foto in yacht tra ostriche e champagne. Scoppia polemica social. Borrelli (AVS): “Ecco la vera faccia della ‘boss delle cerimonie’:mentre i dipendenti hanno perso il lavoro, lei brinda e ostenta ricchezza. Tolleranza zero per i criminali che sfruttano il lavoro” pic.twitter.com/EDOtiMa3fx — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) August 18, 2024

