La scorsa settimana Katia Ricciarelli ha duramente attaccato Eva Grimaldi, facendo infuriare Imma Battaglia. L’attivista ha registrato un video in cui ha criticato l’atteggiamento della cantante e si è augurata un intervento di Alfonso Signorini. Proprio di questo Imma ha parlato in una nuova intervista rilasciata a Casa Chi.

Ho visto che Eva si è bloccata, la conosco, è rimasta ferita da quell’attacco di Katia. Sono già contenta che non ha pianto. Poi il proseguo è stato bruttissimo. Perché Katia si è messa a parlare con Miriana e comincia a dire ‘ma vada via el c**l’. Non contenta ha detto che in quanto Eva è appena arrivata deve rispettare le regole, punto e basta. Con dei modi e toni davvero poco belli. Sono rimasta basita, guardavo e non ci potevo credere. Quello che non mi piace è la disattenzione verso il linguaggio parlato e non. Sono stati gravi anche i toni con cui Katia ha espresso il suo disappunto. Dovrebbero stare attenti ai modi e al linguaggio. Ok che il GF Vip è anche trash e volgarità, ma serve un limite. Se un uomo avesse utilizzato certe espressioni verso Eva, io sono certa che si sarebbero levati scudi infiniti e che forse sarebbe stato espulso”.

“Ho visto cose spiacevoli, non riesco sempre a seguire la diretta, ma qualche giorno fa mi è capitato di assistere ad una scena che non mi è piaciuta. Mi è capitato di osservare Eva che stava parlando della spesa e poi è intervenuta Katia Ricciarelli. La reazione della Ricciarelli è stata ‘io non devo fermarmi, se continui ti butto in piscina’. Poi ha continuato a straparlare.

“Noi tutti assistiamo ad una violenza inaudita sulle donne. Quindi una violenza di una donna su un’altra donna non deve passare inosservata. Perché addirittura aggrava la situazione. Se una donna dice ‘str***a’ a un’altra donna, fa nonnismo e bullismo e misoginia e lancia il messaggio che qualsiasi uomo può farlo tranquillamente. Voglio dire che non difendo Eva perché sta con me, perché io difendo in generale le donne. Quando trovo che gli atteggiamenti in uno show siano diseducativi non posso fare a meno che dirlo. Mi aspettavo che se ne parlasse e sono delusa. Quando si è in video dobbiamo stare attenti e dare l’esempio.

Se ha pregiudizi per l’orientamento di Eva? Sì lo penso, non ne sono certa, ma lo credo. Tante persone che la conoscono in casa non hanno aperto questo dibattito. Quindi sono convinta che ci sia in loro dell’omofobia interiorizzata. E voglio dire che l’età di Katia non la giustifica. Ho una madre di 90 anni e con lei posso parlare di tutto”.