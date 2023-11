Imitazione di Annalisa: “La regina sono io e non Elodie! L’ho stesa!”

Nelle nuove puntate del delizioso Gialappa’s Show, Brenda Lodigiani ha vestito i panni di Annalisa. I video dell’imitazione di Scarrone in queste settimane hanno fatto il giro del web, ma quello di ieri sera è diverso dagli altri.

La faida tra alcuni fan di Elodie e Annalisa è arrivata al Gialappa’s Show, con la nuova imitazione di ieri sera, dove la Lodigiani ha ironizzato punzecchiato la cantante di Fari Spenti.

“Chi è la regina del pop italiano? Elodie? No! La regina è Annalisa. Chi è la prima in classifica? Annalisa! Quante lauree c’ha Elodie, lo sapete dire? Zero! Popolo ballate con me e non con Elodie. Uh Elodie se l’è presa, anche oggi l’ho stesa, uh, non ti sei mai ripresa, non mi fare l’offesa. Ma di chi è quel cane che fa i bisogni nell’androne? Lui è di Elodie! E chi vi mette le multe? Sempre Elodie. Chi non sposata la biciletta? Elodie! Quanto sono sensuale? E sono anche laureata… in fisica. Non è mica un caso sapete?!”

“Nessuna rivalità, ci siamo viste anche recentemente. Sono stata al party di lancio del suo ultimo disco. Un duetto? Al momento non ci sono lavori in corso o progetti per un lavoro insieme, ma in futuro potrebbe esserci. Io e lei ci sosteniamo e stimiamo molto ed è bello, credo sia importante. Poi nel nostro paese non siamo molte donne nel nostro ambiente e spesso ci rompono le scatole. Se ci spogliamo allora esageriamo, se non lo facciamo anche lì sbagliamo, se cambiamo look non va bene. Insomma, qualsiasi cosa non va mai bene. Lei ha il suo percorso e la sua carriera, io la mia, ma è bello essere una squadra e noi lo siamo. Faccio il tifo per lei, così come per Emma e tutte le altre. Tutta questa solidarietà tra artisti uomini, invece, non la vedo. Ci sono ancora un bel po’ di passi avanti da fare”.