Tale e Quale Show ieri sera è tornato in Spagna con una nuova edizione (aperta con uno splendido omaggio a Raffaella Carrà) e durante la prima puntata è stato imitato anche Damiano dei Maneskin.

Un po’ come successo in Polonia, anche in Spagna a vincere la puntata è stato l’imitatore di Damiano (in questo caso Rasel, un noto rapper), che su Twitter ha così commentato: “Grazie a tutti, i Maneskin sono inimitabili ma ci ho messo davvero tutto. Tanto sangue freddo e tanta emozione, spero che l’imitazione vi sia piaciuta“.

Tale e Quale Show Polonia celebra la musica italiana con Carrà, Ferro, Maneskin e Celentano https://t.co/05mNLzC12J — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 12, 2021

Damiano dei Maneskin imitati a Tale e Quale Show Spagna: i video

Damiano dei Maneskin nella versione spagnola di #taleequaleshow pic.twitter.com/GXQgiTTsmA — Il Grande Flagello (@grande_flagello) November 5, 2021

¡Ou yeah! ¡Nos encanta recibir esta energía italiana y rememorar la GRAN GALA DE EUROVISIÓN contigo esta noche! @Raseloficial #TCMSEstreno pic.twitter.com/ZaZ4WEAoMS — Carlos Latre (@Carlos_Latre) November 5, 2021

Nel dubbio ammiriamo Rasel, il cantante che ha imitato Damiano: