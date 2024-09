Imetec ZeroCalc Z1 2500 – Ferro da Stiro a Vapore con Tecnologia Anticalcare e Piastra In Acciaio Inossidabile – 2200 Watt, Colpo di Vapore 120 g e Funzione Calc Clean a Risparmio Energetico

24,70 €

(as of Sep 26, 2024 04:10:12 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione Prodotto

Imetec ZeroCalc: doppia protezione dal calcare

Come funziona la tecnologia anticalcare Imetec ZeroCalc?

La tecnologia anticalcare Imetec ZeroCalc contribuisce a prolungare la vita del ferro da stiro: L’azione combinata di un filtro contenente una speciale resina a scambio ionico e della funzione Calc-Clean di autopulizia della piastra, riduce la formazione del calcare all’interno del ferro, prolungandone la vita. ZeroCalc Technology: una tecnologia innovativa che permette di avere prestazioni di stiratura elevate a lungo.

Piastra in acciaio inox da 2200 W

Getto di vapore da 120 g

Tecnologia a risparmio energetico

Vapore in verticale

Capacità serbatoio 250 ml

Impugnatura ergonomica

Impugnatura ergonomica

Solida base di appoggio

Punta ad alta precisione

Avvertenze e consigli per un buon utilizzo del ferro da stiro Imetec ZeroCalc

Per garantire un prodotto in perfetta efficienza e con ottime prestazioni, tutti i ferri da stiro Imetec vengono accuratamente collaudati uno ad uno. Questo è il motivo per cui nel serbatoio può esserci un piccolo residuo di acqua, che non pregiudica in alcun modo il funzionamento del ferro.

Per evitare perdite di acqua dalla piastra è necessario utilizzare il vapore in continuo o il colpo vapore solo alle temperature più alte, tra 3 e MAX.

Per garantire lunga vita al ferro da stiro utilizzare acqua demineralizzata non profumata oppure acqua minerale naturale.

Doppia protezione dal calcare Zerocalc: contribuisce a prolungare la vita del ferro

Piastra in acciaio Inox multiforo ad alta scorrevolezza da 2200 W

Potente colpo di vapore 120 g

Tecnologia a risparmio energetico Imetec Eco: contribuisce a ridurre i consumi di corrente

Funzione Calc-Clean: rimuove i residui di calcare dalla piastra

Questo prodotto viene testato prima di essere imballato e commercializzato quindi può presentare residui d’acqua