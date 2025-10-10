🔥 Offerta Amazon
Imetec Adapto Recreo Sleeping Warmer, Single 150 x 80 cm, Quick Heating, Constant and Customised Temperature, Washable Recycled Hypoallergenic Fabric, 6 Temperature Control, Made in Italy
Imetec Adapto Recreo Sleeping Warmer
Scopri il massimo del comfort con il Imetec Adapto Recreo Sleeping Warmer, un morbido scaldasonno singolo di dimensioni 150 x 80 cm, progettato per offrirti calore avvolgente e personalizzato.
Grazie alla tecnologia brevettata Adapto, potrai godere di un riscaldamento rapido e un controllo costante della temperatura. Questo dispositivo garantisce prestazioni elevate, con una temperatura monitorata 25 volte al secondo per un’esperienza sempre confortevole e sicura.
Vantaggi pratici:
- **Sei livelli di temperatura** simili per ogni esigenza, con un timer di spegnimento automatico programmabile da 1 a 9 ore.
- **Facilmente lavabile** sia a mano che in lavatrice a 30 °C, grazie al suo controllo rimovibile.
Realizzato in tessuto ipoallergenico morbido e riciclato, il tuo Imetec non solo ti coccola, ma è anche un’opzione ecologica e sicura per chi soffre di allergie. Con un design elegante e funzionale, si adatta perfettamente a letti con materassi in memory foam.
Non perdere l’opportunità di migliorare le tue notti! Scegli il Imetec Adapto Recreo Sleeping Warmer e trasforma il tuo riposo in un vero e proprio momento di piacere. Acquista ora e scopri la differenza!
