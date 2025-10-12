Imetec Adapto Recreo: Coperta Riscaldante Personalizzabile

🔥 Offerta Amazon
Imetec Adapto Recreo Sleeping Warmer, Double 150 x 160 cm, Quick Heating, Constant and Customised Temperature, Washable Recycled Hypoallergenic Fabric, 2 Controls 6 Temperature, Made in Italy
Imetec Adapto Recreo Sleeping Warmer
Rendi le tue notti più confortabili e accoglienti con l’Imetec Adapto Recreo Sleeping Warmer. Questo scaldasonno di dimensioni doppie (150 x 160 cm) è progettato per offrirti un caldo abbraccio, ideale per le sere più fredde.
Calore Personalizzato e Veloce
La tecnologia Adapto brevettata ti garantisce un riscaldamento rapido e un controllo della temperatura costante e personalizzabile. Grazie ai suoi 6 livelli di temperatura, potrai scegliere il calore perfetto per te. Inoltre, il sistema di sicurezza Electro Block garantisce un utilizzo sicuro, monitorando la temperatura 25 volte al secondo.
Comfort e Praticità
Realizzato in tessuto ipoallergenico e riciclato, è non solo morbido, ma anche rispettoso dell’ambiente. Il rivestimento è facilmente lavabile sia a mano che in lavatrice a 30°C, per una pulizia semplice e rapida. Il controllo rimovibile rende ancora più facile la manutenzione.
Vantaggi Pratici
- Timer di spegnimento automatico impostabile dopo 1, 3 o 9 ore per la tua tranquillità.
- Compatibile con materassi in memory foam per un comfort senza precedenti.
Non lasciare che il freddo danneggi il tuo riposo. Scegli l’Intimità dell’Imetec Adapto Recreo Sleeping Warmer e trasforma ogni notte in un’esperienza di puro relax. Approfitta ora della qualità italiana!
