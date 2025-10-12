20.3 C
Roma
domenica – 12 Ottobre 2025
Offerte

Imetec Adapto Recreo: Coperta Riscaldante Personalizzabile

Da StraNotizie
Imetec Adapto Recreo: Coperta Riscaldante Personalizzabile

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €184.99 – €136.00

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Imetec Adapto Recreo Sleeping Warmer, Double 150 x 160 cm, Quick Heating, Constant and Customised Temperature, Washable Recycled Hypoallergenic Fabric, 2 Controls 6 Temperature, Made in Italy

Scopri Imetec Adapto Recreo Sleeping Warmer

Rendi le tue notti più confortabili e accoglienti con l’Imetec Adapto Recreo Sleeping Warmer. Questo scaldasonno di dimensioni doppie (150 x 160 cm) è progettato per offrirti un caldo abbraccio, ideale per le sere più fredde.

Calore Personalizzato e Veloce

La tecnologia Adapto brevettata ti garantisce un riscaldamento rapido e un controllo della temperatura costante e personalizzabile. Grazie ai suoi 6 livelli di temperatura, potrai scegliere il calore perfetto per te. Inoltre, il sistema di sicurezza Electro Block garantisce un utilizzo sicuro, monitorando la temperatura 25 volte al secondo.

Comfort e Praticità

Realizzato in tessuto ipoallergenico e riciclato, è non solo morbido, ma anche rispettoso dell’ambiente. Il rivestimento è facilmente lavabile sia a mano che in lavatrice a 30°C, per una pulizia semplice e rapida. Il controllo rimovibile rende ancora più facile la manutenzione.

Vantaggi Pratici

  • Timer di spegnimento automatico impostabile dopo 1, 3 o 9 ore per la tua tranquillità.
  • Compatibile con materassi in memory foam per un comfort senza precedenti.

Non lasciare che il freddo danneggi il tuo riposo. Scegli l’Intimità dell’Imetec Adapto Recreo Sleeping Warmer e trasforma ogni notte in un’esperienza di puro relax. Approfitta ora della qualità italiana!

📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.

💼 Altre Offerte Speciali

Imetec Adapto Recreo: Coperta Riscaldante Personalizzabile

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €184.99 - €136.00 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Imetec Adapto Recreo Sleeping Warmer,…

Cuffie Bluetooth 5.4 In-Ear, 40h Autonomia, 3D Bass, IP7 Waterproof

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €129.99 - €24.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Bluetooth 5.4 In Ear Headphones,…

Niagara Bamboo Double Mattress Topper 160×190 cm – Fresco e Comfort!

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €44.99 ⭐ Valutazione: 4 / 5 Niagara Double Mattress Topper 160 x 190…

Braun Series 9 Pro Rasoi Elettrico con Custodia da Viaggio

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: (€309.99 / count) ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Braun Series 9 Pro, Electric…

Ring Spotlight Cam Plus: 1080P HD, Audio, Visione Notturna

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €300.97 - €169.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Ring Amazon Spotlight Cam Plus…

Articolo precedente
Assistente Sociale per RSA nei Colli Euganei con Focus sul Benessere dei Pazienti
Articolo successivo
Francesca Albanese: Analisi del Piano di Pace per Gaza
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.