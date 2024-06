IMD, accordo per l’acquisizione del 30% di General Medical Italia

– I.M.D. International Medical Devices, operatore di riferimento a livello internazionale nel settore MedTech e, in particolare nei sistemi di diagnostica per immagini, ha sottoscritto l’accordo per l’acquisizione di una quota pari al 30% del capitale sociale di General Medical Italia Target con il socio UK Medical Imaging.

L’obiettivo dell’accordo odierno, spiega una nota, è incrementare il portafoglio prodotti con sistemi di radiologia generale e sfruttare le sinergie commerciali con le società del Gruppo IMD.

In particolare, tra i prodotti della Target spicca LUCERNA UArm 3D, dispositivo diagnostico innovativo e oggetto di pubblicazioni scientifiche, in grado di acquisire immagini fluoroscopiche multiple su varie angolazioni, ricostruite, con uno specifico algoritmo, in immagini volumetriche 3D.

La Target, attualmente partecipata al 70% dalla società di diritto inglese UK Medical Imaging e al 30% dalla società di diritto cinese Shenzhen Angell Technology, entrambe attive nel settore dei dispositivi medici, ha generato nel 2023 un fatturato pari a circa GBP 1,2 milioni.

Il prezzo complessivo per l’acquisto del 30% della Target è stato fissato in Euro 300.000, da corrispondersi in denaro interamente alla data del closing. L’accordo prevede inoltre un’opzione in favore di IMD per l’acquisto di una partecipazione ulteriore pari al 21% del capitale sociale della Target, da esercitarsi entro il 31 maggio 2030 ad un valore pari a: [EBITDA medio x 3 + /– IFN] x 21%, dove per EBITDA medio si intende quello relativo degli ultimi due anni precedenti l’esercizio dell’opzione, e per Indebitamento Finanziario Netto quello risultante alla data di esercizio dell’opzione. Sono, infine, previste alcune condizioni sospensive, nonché garanzie e obblighi di indennizzo a carico del Venditore conformi a quelle normalmente utilizzate nel contesto di simili operazioni.

Contestualmente al closing, è previsto inoltre che la Società sottoscriva un contratto di finanziamento soci oneroso in favore della Target, pari a Euro 300.000 e con durata di 24 mesi.

Alla data del closing, è prevista anche la sottoscrizione di un patto parasociale con gli altri soci della Target volto, in particolare, a garantire a IMD la nomina di un amministratore nell’organo amministrativo della Target.