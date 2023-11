Misura il petto del tuo animale domestico prima di acquistare

Anche cani e conigli possono essere indossati. Fino a quando è un animale a quattro zampe, il petto è nella gamma. Questo è universale.

Formato

XS Pet Petto 24 centimetri-29 centimetri

S Pet Petto 30cm-36 centimetri

M Pet Petto 37cm-40 centimetri

L Pet Petto 41 centimetri-47 centimetri

XL Pet Petto 47 centimetri-56 centimetri

Imbracatura e guinzaglio per gatti traspiranti a prova di fuga vestiti per animali domestici gattino cucciolo cani gilet regolabile facile controllo imbracatura riflettente per gatti

Caratteristica:

Imbracatura per gilet per gatti in morbida rete e Set di guinzagli in Nylon per camminare a prova di fuga senza tirare e senza Design di soffocamento.

L’imbracatura rende il tuo gattino sicuro e confortevole. È meglio per camminare, correre,

Di gioco o escursioni. Questo set di guinzagli per imbracatura di sicurezza ti consente di camminare con il tuo animale domestico.

La taglia si adatta alla maggior parte degli animali domestici, gatti, cani di taglia piccola e media.

Materiale: tessuto a rete, striscia riflettente, chiusura in plastica e anello a D

Colore: nero, rosso, blu, grigio