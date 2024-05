Imboccato a mano come un uccellino, il video che sembra divertente nasconde una terribile verità

Un gesto di umanità e tenerezza che nasconde una triste vicenda: la storia del gatto Pong nutrito a mano dalla suo amabile padrona.

Venire a conoscenza di storie così dolci ci dà speranza nell’umanità ma vedere alcune scene tanto commoventi può facilmente scatenare le lacrime: è questo il caso del gatto Pong, nutrito a mano dalla sua padrona. Un impegno spinto dall’amore che questa donna nutre per il suo amico a quattro zampe che, impedito da un serio problema come vedremo a breve, non riesce a mangiare da solo. Una storia di tenacia e di sopravvivenza per due amici che, pur appartenendo a due ‘razze’ distinte, possono davvero insegnarci cos’è l’amore.

Una dolcissima storia che arriva dalla Corea: il gatto Pong

Grazie al suo profilo TikTok siamo venuti a conoscenza della storia di Namhee, una giovane donna coreana, e del suo gatto Pong, un meraviglioso esemplare di felino bianco e nero. Si tratta in realtà di una gatta di nove anni, che purtroppo non può mangiare autonomamente ma si lascia nutrire dalla sua amorevole padrona. Infatti nel video si vede una mano che tiene alcuni croccantini e li porta alla bocca del micio.

Ma cosa è successo al felino da non poter utilizzare le zampe? In realtà non è svelato il nome della patologia, poiché la stessa padrona non se ne ricorda il nome, ma di sicuro è un problema neurologico che impedisce appunto a Pong di muoversi e afferrare il cibo. Non si tratta di un problema recente: infatti si è presentato quando il felino aveva appena due anni. Ora ne ha nove: come ha fatto a sopravvivere per altri lunghi sette anni finora? Solo grazie all’amore di Namhee.

Il gatto Pong nutrito a mano dalla sua padrona: dove può arrivare l’amore

In casi come questo è assolutamente giusto affermare che l’amore può davvero salvare una vita: ne è la prova appunto la storia di Pong, sopravvissuto a una malattia che lo ha paralizzato. Se non fosse stato per la sua padrona sarebbe stato sicuramente condannato a morte certa per dimagrimento eccessivo e denutrizione: dopo averla condotta a visita in diversi ospedali e centri specializzati, Namhee ha capito che purtroppo non vi era alcuna soluzione al problema del suo micio, quindi ha provveduto a nutrirla con le sue stesse mani.

Le numerose visite hanno portato a una diagnosi: si tratta di un problema al cervello, purtroppo incurabile. Un tentativo sarebbe stata una risonanza magnetica ma Namhee l’aveva rifiutata dopo aver saputo che l’anestesia al gatto avrebbe potuto causargli convulsioni e morte. Il rischio era che Pong morisse sul tavolo operatorio, un rischio troppo alto che la sua padrona non ha voluto (comprensibilmente) correre.

Il gatto Pong nutrito a mano dalla sua padrona: un lieto fine inaspettato

Per quanto non si arriverà mai a una guarigione, si è però arrivati a una soluzione che consentirà a Namhee e al suo Pong di stare insieme ancora a lungo. Infatti la sua padrona gli dà da mangiare con le sue stesse mani e, così facendo, è riuscita a farlo sopravvivere e a nutrirlo senza grosse difficoltà.

@namhee_psd[(긴글주의)풍이설명입니다(about Poong)] 안녕하세요! 저는 풍이 여집사 남희입니다🤭 제 소중한 고양이 풍이는 중성화된 여아이고 9살입니다. 풍이는 뇌에 문제가 있습니다. 풍이는 2살이 되기도 전 아프기 시작했고, 여러 병원에 데려갔지만 정확한 병명을 들을 수 없었습니다. 게다가 병원을 도는동안 아이는 곧 오늘내일 하듯 누워버렸습니다.(정말 그때는 매일이 아이 숨이 붙어있는지 확인하는 날들이었습니다.) 그리고 그런 상황 끝에 갔던 병원에서 뇌질환일 것이다는 답변을 받았습니다. 풍이의 뇌 MRI를 찍어볼 순 있지만 마취로 인해 죽거나 발작 등의 문제가 발생할 수 있다고 했습니다. 불행 중 다행인지 뇌문제이지만 고통스러운 것은 아니다, 풍이의 삶의 끈이 다른 아이들에 비해 짧을 것이고, 얼마나 더 살지는 모른다, 선택은 저의 몫이란 답을 들었습니다. 저는 풍이가 테이블데스, 수술대 위에서 죽는 걸 원치 않았기에 마취는 하지 않았고, 그저 맛난 걸 먹으며 남은 생을 즐거이 보낼 수 있게 돕자고 결정했습니다. 누군가가 보기엔 제 선택이 틀렸고 잘못된 것이라 말씀하실 수 있습니다. 저 또한 먼 훗날 후회할지도 모르지요. 그치만 그때의 저와 현재의 저에겐 제가 할 수 있는 최선의 선택이라 생각합니다. 저는 앞으로도 풍이와 준이, 덕이에게 제 모든 사랑과 정성을 다 쏟을 것입니다. 두 아이를 갑작스레 잃고 나니 이 소중한 생명체들의 삶이 생각보다 길지 않구나, 이 순간에도 흐르고 있구나, 정말 뼈저리게 느꼈기 때문에 저는 제가 할 수 있는 한 제 방식으로 아이들을 끝까지 책임지고 보살필 것입니다😊 풍이와 준이,덕이를 예뻐해주셔서 감사합니다🙇‍♀️❤️ Hi everyone! I am the woman owner of Poong, and my name is namhee.😆 My precious cat Poong , she is a girl(neutered) and 9 years old. she has problem in brain. It was just before she was two years old that she began to get sick. I took her to several hospitals, but I couldn’t find the exact name of the disease. And finally, what I heard was that it was a brain problem, and the hospital warned me that she could try brain MRI, but that anesthesia could cause problems such as death or seizures. I didn‘t want Poong to die on the operating table. Fortunately, the hospital says she won‘t have any pain, so I’m letting her live a life that eating delicious food and etc. Of course, it can be said to be the wrong choice in someone‘s eyes. I may also regret it in the distant future, but I think it is the best choice for me in the past and in the present. Past, now and future, i will always do my best to my kitties.🙂 I used a translator because I am not good at English. I ask for your generous understanding. Thank you for loving Poong.🙇‍♀️🫶❤️♬ 오리지널 사운드 – namhee_psd

Non pretende che la scelta di non operarlo sia condivisa da tutti, ma nessuno dovrebbe giudicare il suo pensiero: di sicuro crede di agire nel migliore dei modi e soprattutto nell’interesse del suo amato felino.