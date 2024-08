Imane Khelif vince l’oro nella finale contro la cinese Liu Yang

Dopo tutte le polemiche, Imane Khelif per la finale dei 66 kg delle Olimpidi 2024 di Parigi ha affrontato la cinese Liu Yang. E, dopo aver battuto Angela Carini, Janaem Suwannapheng e Luca Hamori, la chiacchierata pugile algerina ha battuto pure lei.

Complimenti!

“Sono molto felice dei miei risultati. Ho lavorato otto anni per queste Olimpiadi e sono molto orgogliosa di questo momento. Vorrei ringraziare il sostegno di chi è qui a Parigi e di tutte le persone che mi seguono in Algeria. L’ondata di polemiche, le critiche e le falsità che sono state dette danneggiano la dignità umana. Invio un messaggio a tutte le persone del mondo di sostenere i principi olimpici e la Carta Olimpica, di astenersi dal bullismo contro tutti gli atleti, perché questo ha effetti enormi. Può distruggere le persone, può uccidere i pensieri, lo spirito e la mente delle persone. Può dividere le persone. E per questo motivo, chiedo loro di astenersi dal bullismo. Le cattiverie sui social? C’è un team di salute mentale che non ci lascia seguire i social media, soprattutto nei Giochi Olimpici, sia per me che per gli altri atleti. Sono qui per competere e ottenere un buon risultato.

Però voglio anche dire che non mi interessa l’opinione di nessuno. Sono venuta qui per una medaglia e per competere per una medaglia. Certamente, gareggerò per migliorare e diventare migliore, e se Dio vuole, migliorerò, come ogni altro atleta”.