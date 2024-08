Imane Khelif stravolge il look. “Angela Carini come le piagnone a scuola”

Imane Khelif è tornata in Algeria con una medaglia d’oro olimpica appesa al collo e una denuncia fatta pure a Elon Musk accusandolo di aver aizzato odio contro di lei. La pugile picchia forte e non ha paura di nessuno, letteralmente.

Ora che è tornata a casa sua ha deciso di dare una svolta al proprio look e di femminilizzare l’aspetto facendo una piega ai capelli, disegnandosi le sopracciglia e truccandosi: una risposta indiretta a tutti coloro che l’hanno chiamata al maschile. Un bel glow up!

Ecco il video:

“Per ottenere la medaglia, non ha avuto tempo da perdere nei saloni o nello shopping” – si legge nella descrizione del video – “Non ha mai sentito il bisogno di conformarsi a questi standard per dimostrare la loro esistenza. Per me lei è una stella, sempre la preferita. […] Nessun atleta ha scatenato polemiche come quella che l’ha coinvolta. Bella come una femmina, radiosa come l’Amazzonia di Auras. La fede, cambiando aspetto, non ha cercato di cambiare la sua forma per adattarsi alle muffe che il mondo vuole farci imprigionare. Il suo messaggio è molto più profondo: l’abbigliamento non fa il monaco, l’apparenza non rivela l’essenza di una persona”.

Imane Khelif, la frecciatina ad Angela Carini

“Puoi essere femminile e alla moda quanto vuoi, ma sul ring non servono gioielli o tacchi alti. Le basta la strategia, la forza e la direzione dei colpi, ecco dove sta il suo carattere. Così come i baffi non fanno un uomo, anche gli scarafaggi li possiedono. Vestiti, extension e trucchi non definiscono una donna. Non tutti gli anelli sono sgabelli per veri atleti appassionati come Iman Khalif”.

Infine non è potuta mancare una frecciatina ad Angela Carini, la pugile italiana che si è rifiutata di continuare a combattere contro di lei ritirandosi dalle Olimpiadi. “L’italiana ci ha dimostrato che anche i piagnoni nei cortili di scuola, quelli che inventano bugie per rubare il cibo degli altri, possono ritrovarsi sul ring“.