Imane Khelif sporge denuncia contro cyberbullismo: nei guai chi ha aizzato odio contro di lei

Le Olimpiadi di Parigi per Imane Khelif si sono concluse nel migliore dei modi, ovvero con una bella medaglia d’oro attaccata al collo. La pugile algerina ha battuto tutte, pure le avversarie che l’hanno bullizzata sui social e nelle interviste accusandola di essere un uomo.

Ora però che le Olimpiadi per lei si sono concluse ha deciso di passare al contrattacco e di denunciare per cyberbullismo tutte le persone che hanno aizzato odio contro di lei spargendo sui social offese e false informazioni sul suo conto. “Dopo aver vinto una medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, la pugile Imane Khelif ha deciso di condurre una nuova battaglia: quella della giustizia, della dignità e dell’onore. Madame Khelif ha presentato una denuncia per atti di cyberbullismo aggravato di cui è stata vittima allo scopo di combattere contro l’odio online” si legge nella nota diramata dall’avvocato Nabil Boudi. “L’indagine penale determinerà chi ha avviato questa campagna misogina, razzista e sessista, e dovrà concentrarsi anche su coloro che hanno alimentato questo linciaggio digitale“.

“Mi sono qualificata a pieno diritto per partecipare a questi Giochi. Sono una donna come tutte le altre. Sono nata donna. Ho vissuto come donna. Ho gareggiato come donna, e su questo non ci sono dubbi. […] Il mio messaggio al mondo intero è che tutti dovrebbero impegnarsi a rispettare i principi olimpici ed evitare il bullismo. Questo è un messaggio di valori olimpici. Spero che la gente smetta di fare bullismo e si impegni a rispettare la carta olimpica. Siamo alle Olimpiadi per esibirci come atleti. Spero che non assisteremo ad attacchi simili in futuro”.