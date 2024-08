Imane Khelif in finale per l’oro: “Io alle Olimpiadi vittima di bullismo”, poi attacca Angela Carini

Da quando Imane Khelif ha vinto il combattimento contro Angela Carini addosso le è piovuta una vera e propria montagna di m3rda, in particolar modo dai media e dai politici italiani. La pugile algerina è stata in primis etichettata come una trans MtF e successivamente come un uomo. La sua colpa? Avere più testosterone della media (ma comunque nei parametri per gareggiare in un’Olimpiade).

Intervistata dal The Guardian, Imane Khelif ha confessato di essere stata vittima di bullismo alle Olimpiadi e ha attaccato apertamente Angela Carini.

“Invio un messaggio a tutte le persone del mondo per sostenere i principi delle Olimpiadi, secondo lo statuto delle Olimpiadi, per astenersi dal bullizzare tutti gli atleti perché questa cosa ha effetti enormi. Può distruggere le persone, può uccidere i pensieri, lo spirito e la mente delle persone. E può dividere le persone”.

Imane Khelif su Angela Carini: “Mi conosceva molto bene, ci siamo allenate insieme”

“Sinceramente la pugile italiana mi conosce da molto tempo. E io visito l’Italia da anni, nella città di Assisi, nel sud, per i miei allenamenti. La maggior parte dei miei campi di allenamento erano in Italia. Gli allenatori mi conoscevano da quando ero giovane nella squadra nazionale e mi allenavo con loro. La pugile italiana stessa mi conosceva, e mi conosceva bene. Ho fatto sessioni di allenamento con lei sui ring ad Assisi. Hanno approfittato della campagna mediatica contro di me per influenzarmi, ma lavorerò per raggiungere l’obiettivo per cui sono qui”.

E Imane ce la sta facendo. Bullizzata anche dall’altra avversaria Anna Luca Hamori, l’algerina ha vinto e ha vinto pure contro la thailandese Janjaem Suwannapheng. Ora è in finale per la medaglia d’oro, dovesse andarle male – nella peggiore delle ipotesi – tornerebbe a casa con un argento. E la Carini muta.