Imane Khelif e la Controversia con Angela Carini alle Olimpiadi: ‘Non è colpa sua, ha subito pressioni’

Ospite da Massimo Giletti a “Lo stato delle cose”, la pugile algerina Imane Khelif ha condiviso la sua esperienza nel mondo della boxe, affrontando vari aspetti della sua carriera sportiva e le sfide che ha dovuto superare. Khelif ha raccontato di come la boxe sia stata per lei una forma di espressione e un modo per combattere contro le ingiustizie della sua vita.

Ha evidenziato le difficoltà legate al suo percorso, inclusi i pregiudizi di genere e le limitazioni imposte dalla sua cultura. Nonostante le avversità, ha perseverato, impegnandosi continuamente per migliorare le sue abilità e costruire una carriera nel pugilato. Alcuni momenti chiave della sua carriera sono stati caratterizzati da incontri significativi con avversarie di alto livello, tra cui il match con l’azzurra Angela Carini.

Khelif ha descritto il combattimento con Carini come una sfida emozionante e impegnativa, in cui ha potuto mettere alla prova le sue competenze. Ha parlato delle sensazioni provate durante il match, della preparazione che ha preceduto l’incontro e dell’importanza di mantenere la concentrazione e la determinazione. Nonostante il risultato finale, ha sottolineato il valore dell’esperienza e del confronto con altre atlete di talento.

Inoltre, Khelif ha discusso dell’importanza della rappresentanza femminile nello sport, evidenziando come le donne pugili stiano guadagnando sempre più visibilità e rispetto nel panorama sportivo. Ha esortato le giovani ragazze a seguire le proprie passioni e a non lasciarsi intimidire dalle aspettative altrui. La boxe, secondo la pugile, è un’arena in cui le donne possono dimostrare la loro forza e resilienza, sfidando gli stereotipi di genere.

Infine, Khelif ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto dalla sua famiglia e dai suoi allenatori, sottolineando come essi abbiano avuto un ruolo cruciale nel suo sviluppo sia come atleta che come persona. La sua storia è una testimonianza di determinazione e passione, dimostrando che, nonostante le difficoltà, è possibile raggiungere i propri obiettivi attraverso il duro lavoro e la perseveranza.