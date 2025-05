Imane Khelif e i nuovi test di genere nella boxe

Imane Khelif, la pugile algerina oro nei pesi welter alle Olimpiadi di Parigi 2024, rischia di esclusione dai prossimi Mondiali di pugilato e dai Giochi di Los Angeles 2028 se non si sottoporrà ai nuovi test sull’identità di genere imposti da World Boxing. Questa decisione segue il riconoscimento provvisorio ottenuto dall’organismo da parte del CIO come Federazione Internazionale.

World Boxing ha annunciato l’introduzione di test obbligatori per determinare l’idoneità degli atleti in relazione alle competizioni. Le nuove regole, che entreranno in vigore il 1° luglio 2025, sono in fase di finalizzazione e mirano a garantire la sicurezza e la parità nelle competizioni tra uomini e donne.

Nella sua comunicazione con la Federazione Pugilistica Algerina, World Boxing ha informato che Khelif non potrà partecipare a eventi fino al completamento dei test. Questo provvedimento si basa su preoccupazioni sulla sicurezza di tutti i pugili coinvolti e sulla salute mentale e fisica di Khelif.

I test genetici, che serviranno a determinare il sesso alla nascita, utilizzeranno un tampone nasale, orale, o prelievi di sangue per identificare il gene SRY, indicativo della presenza del cromosoma Y. Gli atleti nati maschi o con differenze di sviluppo sessuale (DSD) saranno idonei a competere nella categoria maschile, mentre le atlete di sesso femminile alla nascita potranno gareggiare nella categoria femminile.

Le Federazioni Nazionali dovranno verificare il sesso degli atleti al momento dell’iscrizione e fornire la certificazione necessaria. In caso di esito negativo ai test, gli atleti riceveranno supporto e sarà prevista una procedura di appello.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com