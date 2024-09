IMAGINE DRAGONS: Nuovo Concerto il 27 Maggio 2025 a Milano [Dettagli e Biglietti]

Gli Imagine Dragons hanno annunciato un nuovo concerto in Italia, previsto per martedì 27 maggio 2025 all’Ippodromo Snai La Maura di Milano. Questo evento segna l’inizio della serie di concerti europei del loro Loom World Tour, con Milano che si riconferma capitale della musica europea. La band, originaria di Las Vegas, ha già registrato il tutto esaurito per la loro data a Padova il 18 giugno 2025 e per quella a Napoli il 21 giugno 2025, a dimostrazione della loro continua popolarità e del successo che riscuotono.

Gli Imagine Dragons, noti come autentici “hitmaker”, vantano impressionanti riconoscimenti: 48 dischi di Platino e 5 d’Oro in Italia, oltre a 240 miliardi di stream e 98 milioni di album venduti. La band ha anche conquistato un Grammy Award e molte posizioni al primo posto nelle classifiche Billboard e radio. Il 28 giugno 2023, hanno pubblicato il loro nuovo attesissimo album “LOOM”, anticipato dal singolo “NICE TO MEET YOU”. Questo sesto progetto marca un punto culminante del loro percorso artistico, puntando sulla scoperta di sé e rappresentando il loro miglior lavoro fino ad oggi.

Il disco è stato completamente prodotto dagli Imagine Dragons, insieme ai loro storici collaboratori Mattman e Robin, i quali hanno saputo bilanciare i suoni classici della band con sonorità fresche e innovative, creando un’atmosfera felice in studio. La band continua così a evolversi, senza mai perdere di vista la loro essenza.

I biglietti per il concerto di Milano saranno disponibili in vendita generale dalle ore 11.00 di lunedì 23 settembre 2024. Inoltre, sono stati annunciati altri concerti: quello di Padova, già sold out, si terrà il 19 giugno 2025, mentre il concerto a Napoli si svolgerà il 21 giugno 2025, anch’esso sold out.

Per maggiori informazioni e per acquistare i biglietti, è possibile visitare il sito ufficiale della band e i loro canali social. Con l’entusiasmo che circonda le loro nuove uscite e la forte risposta del pubblico, gli Imagine Dragons si preparano a scrivere un nuovo capitolo della loro carriera musicale europea.