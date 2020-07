Imagine Dragons, le canzoni migliori: da Believer a Radioactive, i brani più importanti del gruppo di Dan Reynolds.

Gli Imagine Dragons sono una rock band di Las Vegas, composta dal cantante Dan Reynolds, dal chitarrista Wayne Sermon, dal bassista Ben McKee e dal batterista Daniel Platzman. Gli Imagine Dragons ha vinto tre American Music Awards, nove Billboard Music Awards, un Grammy Award, un MTV Video Music Award e un World Music Award.

Nel maggio 2014, la band è stata nominata per quattordici Billboard Music Awards, tra cui Top Artist of the Year e un Milestone Award, che riconosce l’innovazione e la creatività degli artisti di diversi generi. Nell’aprile 2018, il gruppo indie è stata nominata undici volte ai Billboard Music Awards. Gli Imagine Dragons hanno venduto 12 milioni di album e 35 milioni di singoli in tutto il mondo.

Imagine Dragons, le canzoni più amate

Iniziamo la nostra lista con Beliver, singolo principale del terzo album in studio della band, Evolve (2017).

Il video di Believer:

Raggiunse la posizione numero quattro della Billboard Hot 100 degli Stati Uniti, diventando il terzo top ten della band dopo Radioactive” e Demons. Believer è stato il brano numero uno in diverse classifiche di fine anno di Billboard, tra cui la classifica delle canzoni di Hot Rock, la Rock Airplay e la classifica delle canzoni alternative. La canzone è stata la quinta canzone più acquistata del 2017 negli Stati Uniti, vendendo 1.598.000 copie in quell’anno.

Passiamo a Thunder, secondo singolo del terzo album degli Imagine Dragons, Evolve, seguito da Believer.

Il video di Thunder:

La canzone è stata rilasciata il 27 aprile 2017 e ha raggiunto la posizione numero 4 nella classifica Billboard Hot 100 degli Stati Uniti. Thunder è diventato il quarto singolo della band in quel paese a raggiungere la top ten dopo Radioactive, Demons e Believer. Ha superato le classifiche Billboard Hot Rock Songs (diciannove settimane finora), Alternative Songs (tre settimane), Adult Top 40 (sette settimane) e Mainstream Top 40 (per una settimana). Divenne la nona canzone più venduta negli Stati Uniti, con 1.189.000 copie acquistatte in quell’anno.

Imagine Dragons

C’è, poi, Demons. Il brano è stato scritto dagli Imagine Dragons e da Alex da Kid, con quest’ultimo che lo ha prodotto.

Il video di Demons:

La canzone è stata la seconda top ten della band dopo Radioactive. Ha trascorso dodici settimane nella top ten del Billboard Hot 100, quattro dei quali sono stati spesi alla numero sei. Ha vinto un MuchMusic Video Award per l’International Video of the Year – Group (2014) e un iHeartRadio Music Award per Alternative Rock Song of the Year (2014).

Imagine Dragons, Whatever It Takes e Radioactive

Whatever It Takes è il terzo singolo dal terzo album in studio della band, Evolve, del 2017.

Il video Imagine Dragons:

The Guardian ha scritto che il brano è stato “scritto pensando a un pacchetto di eventi sportivi” (“Adoro l’adrenalina nelle mie vene”, dice il frontman Dan Reynolds, ). A partire dal 15 maggio 2018, la canzone raggiunse la posizione numero 12 nella Billboard Hot 100.

Infine, menzioniamo Radioactive, traccia di apertura di Night Visions. La canzone ha raggiunto la posizione numero tre nella classifica Billboard Hot 100 degli Stati Uniti. In questo modo, è diventata la prima top 10 della band oltre a essere la terza canzone più venduta in quel paese nel 2013.

Il video Radioactive:

Ha anche battuto il record per l’ascensione più lenta tra i primi 5 nella storia della classifica e attualmente detiene il record per la maggior parte delle settimane trascorse sul Billboard Hot 100 a 87 settimane. Radioactive ha ricevuto due nomination ai Grammy Awards come Record of the Year e Best Rock Performance, vincendo quest’ultima.