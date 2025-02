IMAGINE DRAGONS: In Concerto al Cinema il 27, 28 e 29 Marzo

Gli Imagine Dragons si preparano a debuttare sul grande schermo con un evento esclusivo: il loro concerto registrato all’Hollywood Bowl di Los Angeles sarà proiettato solo il 27, 28 e 29 marzo. La band, che ha venduto oltre 98 milioni di album e accumulato 240 miliardi di stream, ha dato vita a uno spettacolo straordinario, affiancata dalla Los Angeles Film Orchestra. Durante il live dell’autunno 2024, hanno reinterpretato i loro successi con arrangiamenti sinfonici eseguiti da più di 40 musicisti.

La scaletta include brani iconici come Radioactive, Demons e Believer, presentati in una nuova e suggestiva versione, culminando in un finale spettacolare con fuochi d’artificio. Questo evento ha suscitato grande entusiasmo tra i fan di lunga data e le nuove generazioni.

Presto sarà disponibile l’elenco delle sale dove sarà possibile assistere alla proiezione su nexostudios.it, con prevendite in apertura dal 12 febbraio. Gli Imagine Dragons, considerati tra i maggiori hitmaker, vantano 48 dischi di Platino e 5 Oro in Italia, oltre a una vittoria ai Grammy Awards e diverse posizioni al numero 1 nelle classifiche Billboard. Il 28 giugno hanno rilasciato il loro attesissimo album “LOOM”, che segna un punto culminante del loro percorso artistico, caratterizzato dalla ricerca di sé e da un perfetto equilibrio tra il suono classico e nuove sonorità.

Inoltre, la band ha programmato un tour per il 2025, con concerti in diverse città italiane, tra cui Milano e Napoli, con alcune date già sold out. Per ulteriori informazioni e l’acquisto dei biglietti, è possibile visitare i loro profili social e il sito ufficiale.