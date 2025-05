Imagine Dragons: Concerto a Milano Il 27 Maggio 2025

Gli Imagine Dragons si esibiranno stasera, 27 maggio, alle 21 nell’Ippodromo Snai La Maura di Milano, inaugurando un atteso concerto che segna il ritorno della band capitanata da Dan Reynolds sullo stesso palco dove avevano già suonato nel 2022. Questo evento fa parte del loro tour mondiale, che includerà altre tre date in Italia: due a Padova e una a Napoli.

L’ultimo album della band, “LOOM”, ha ottenuto un grande successo a livello globale. Nonostante la scaletta ufficiale possa variare, i fan possono aspettarsi una combinazione di brani celebri e nuove canzoni, in un contesto ricco di elementi visivi e sonori. L’apertura dei cancelli è prevista nel pomeriggio, seguita dall’inizio del concerto poco dopo le 21.

La scaletta provvisoria per la serata, basata su un recente show in Cina, potrebbe includere pezzi come “Fire in These Hills”, “Thunder”, “Radioactive” e “Believer”, tra gli altri.

Le prossime date del tour sono: il 27 maggio 2025 a Milano, il 18 giugno 2025 a Padova (sold out), il 19 giugno a Padova e il 21 giugno a Napoli (sold out). I biglietti sono disponibili su Ticketmaster.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale della band o il loro profilo Instagram.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.newsic.it