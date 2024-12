IMA-GO e cure palliative per bambini

Nel contesto delle cure palliative pediatriche, è stata presentata la guida IMA-GO, la prima in Italia dedicata alla protezione dei minori con malattie gravi o incurabili, al Congresso della Società Italiana di Cure Palliative (SICP). Questo strumento offre pratiche e riflessioni sulla condivisione consapevole delle immagini di bambini in condizioni fragili. Le cure palliative pediatriche vanno oltre il supporto medico e comprendono il benessere del corpo, della mente e dello spirito del bambino, coinvolgendo anche le famiglie. Tuttavia, la condivisione di foto può sensibilizzare o violare la dignità di questi bambini.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre 22 milioni di bambini nel mondo potrebbero beneficiare delle cure palliative pediatriche, mentre in Italia si stima che circa 30 mila minori dovrebbero ricevere tali servizi, ma solo meno del 15% ha accesso effettivo, nonostante le normative in atto. Ogni numero rappresenta una storia di vita che merita rispetto.

La guida IMA-GO, realizzata dalla Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio ETS, affronta lo “sharenting”, ovvero la condivisione eccessiva di immagini sui social. Quando si parla di bambini con malattie incurabili, tale condivisione può violare il diritto alla privacy e alla dignità. Attraverso il contributo di esperti, la guida si propone di indirizzare famiglie, operatori sanitari e caregiver verso scelte consapevoli, cercando un equilibrio tra la volontà di condividere esperienze e la protezione dei più piccoli.

Per i bambini in cure palliative, il mondo spesso è limitato all’ambiente domestico o ospedaliero, generando isolamento e paura per il futuro. La condivisione di immagini, se non gestita con cautela, può incrementare questo senso di solitudine. Le famiglie, dal canto loro, desiderano raccontare le proprie esperienze senza però compromettere la privacy dei propri figli. IMA-GO offre risorse utili e conforto in questo delicato percorso emotivo, enfatizzando che le cure palliative valorizzano ogni istante della vita di un bambino.

La guida promuove l’idea che il rispetto della dignità dei bambini possa coesistere con la sensibilizzazione dell’opinione pubblica. IMA-GO è quindi un invito a riflettere sull’importanza di condividere con attenzione, riconoscendo la complessità delle esperienze di vita e garantendo che ogni bambino sia visto come un essere umano unico, non definito dalla malattia.