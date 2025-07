Ilona Staller: dalla musica alla politica, un’icona senza tempo

Ilona Staller, conosciuta come Cicciolina, è tornata a parlare della sua carriera musicale e politica in un’intervista. Icona del cinema hard e figura provocatoria nella politica italiana, ha rivelato di avere un ricco archivio di brani musicali, alcuni dei quali inediti, desiderando una casa discografica che la aiuti a tornare in scena.

Cicciolina, già famosa per la sua partecipazione al Parlamento con i Radicali, ha sottolineato l’importanza di un messaggio di libertà e amore, temi che intende promuovere attraverso la musica. Attualmente continua a esibirsi in diversi club e il suo brano più richiesto è “Muscolo rosso”.

Durante la conversazione, ha rievocato il suo sogno di partecipare a Sanremo, citando un brano intitolato “Cappuccetto Rosso” che, nonostante le preparazioni, fu scartato. Ha anche parlato di incontri e collaborazioni con artisti internazionali come Madonna, Sting e Bono Vox, esprimendo il desiderio di lavorare nuovamente con personalità del mondo della musica.

Staller ha riflettuto sulla sua esperienza in Parlamento, descrivendola come un periodo di intensa attività e interazioni, in un contesto dominato da uomini. Ha riferito di numerose avances ricevute e ha fatto notare la sua fama trasversale, apprezzata da politici di tutte le estrazioni. Infine, ha discusso dei suoi progetti futuri, incluso un ricorso legale per il risarcimento del vitalizio, destinato a scopi di beneficenza, confermando il suo impegno sociale e solidale.