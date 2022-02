Ilona Staller sarà una delle nuove concorrenti de L’Isola dei Famosi targata Mediaset. Intervistata da Il Corriere della Sera ha confessato che “le piacerebbe moltissimo partecipare” e di aver già sperimentato altri reality all’estero, fra Inghilterra, Ungheria e Argentina.

“Se mi piacerebbe partecipare ad un reality? Moltissimo. Ne ho già fatti all’estero, Bailando Por Un Sueño in Argentina, l’inglese The Farm e l’ungherese Celeb Vagyok, girato in Sudafrica. In Italia mi piacerebbe il Grande Fratello Vip oppure L’Isola dei Famosi”.

Detto, fatto.

Ilona Staller in Honduras seguirà le orme dei suoi colleghi Rocco Siffredi, Malena ed Eva Henger. Ma contrariamente a quanto trapelato nelle scorse settimane non parteciperà insieme al figlio Ludwig.

“È un artista, come il padre” – ha confessato sempre al Corriere – “Koons mi ha steso economicamente. Quando l’ho lasciato ero ancora innamorata. Mi ha fatto cose tremende, è stata una relazione disastrosa. […] Come ha scoperto il mio passato? A scuola, dai compagni di classe che gli hanno mostrato dei video. Io tentavo di non raccontarlo. Gli dicevo che ero stata un certo tipo di modella… Del resto mia madre ha scoperto che avevo fatto quei film dopo che mi hanno eletta in Parlamento e i giornali ungheresi mi hanno dedicato pagine su pagine. Ludwig mi ha detto che ne ha guardato solo uno, dove peraltro c’era un’attrice che usava il mio nome, non ero io. Poi basta. È un ragazzo affettuoso, simpatico e bello. Ha i miei occhi. Mi dispiace che suo padre lo faccia soffrire: da poco è stato a Firenze per lavoro e non lo ha nemmeno invitato a raggiungerlo”.

Ilona Staller a L’Isola dei Famosi, il rumor anche nel 2017

Cicciolina aveva annunciato la sua partenza per L’Isola dei Famosi anche nel 2017, salvo poi annullare tutto e parlare di “complotti” contro di lei. “Anche Milly Carlucci mi voleva a Ballando con le Stelle, c’è qualcuno che non vuole che io lavori e non credo che sia una cosa legata ai film per adulti fatti in passato, ci sono problemi di altro tipo“, aveva detto.

Le cose sono cambiate?