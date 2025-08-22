Illuminazione sostenibile agli US Open e tutela della fauna

Gli US Open, l’ultimo torneo del Grande Slam, sono in arrivo dal 24 agosto al 7 settembre. Non solo i tennisti saranno protagonisti, ma anche un innovativo impianto di illuminazione progettato per limitare l’inquinamento luminoso.

Le luci installate sui campi di Flushing Meadows sono state realizzate con lampade a forma di cuneo, che dirigono la luce verso il campo anziché verso il cielo. Questa scelta è stata approvata da DarkSky International, un’organizzazione no profit dedicata alla salvaguardia dell’ambiente notturno, che ha riconosciuto l’impatto positivo di questa iniziativa. Chuck Jettmar, amministratore delegato dei progetti di capitale e ingegneria dell’USTA, ha sottolineato l’importanza di minimizzare l’impatto dell’evento sulla comunità, assicurandosi che tutti possano trarre beneficio dalla manifestazione.

Con queste luci uniche, gli US Open si impegnano a garantire una visibilità ottimale per i tennisti, preservando al contempo il cielo notturno e proteggendo la fauna locale.