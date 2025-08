Illinois diventa il primo stato a vietare l’IA terapeutica

L’Illinois ha fatto la storia diventando il primo stato americano a vietare completamente l’uso autonomo dell’intelligenza artificiale in ambito terapeutico. Questa iniziativa, voluta dal governatore JB Pritzker, giunge in un contesto in cui l’amministrazione Trump ha recentemente paventato un’ampia moratoria sulla regolamentazione dell’IA.

Il provvedimento, noto come HB 1806 o Wellness and Oversight for Psychological Resources Act, ha ricevuto un consenso unanime sia alla Camera che al Senato, un dato che sottolinea la preoccupazione trasversale riguardo ai rischi dell’IA nella salute mentale. La legge stabilisce chiaramente che solo professionisti autorizzati possono fornire consulenze psicologiche, escludendo chatbot e sistemi autonomi da qualsiasi ruolo terapeutico.

Inoltre, anche i terapeuti abilitati affrontano restrizioni nell’uso dell’IA, vietando espressamente l’impiego di queste tecnologie per decisioni terapeutiche o comunicazioni dirette con i pazienti. Tuttavia, la normativa consente l’uso dell’intelligenza artificiale per scopi amministrativi, come la gestione di appuntamenti e attività burocratiche, per mantenere un equilibrio tra efficienza e salvaguardia dei pazienti.

Per dissuadere eventuali violazioni, l’Illinois ha previsto sanzioni di 10.000 dollari per ogni infrazione. Mario Treto Jr., segretario del Dipartimento di Regolamentazione Finanziaria e Professionale, ha affermato che la legislazione mira a garantire il benessere dei residenti, assicurando che le cure siano fornite da esperti qualificati.

Questa regolamentazione avviene in un momento cruciale, mentre a Washington si discute di una pausa nella normazione dell’IA. Contestualmente, OpenAI ha annunciato sviluppi per migliorare il monitoraggio del benessere emotivo degli utenti, evidenziando un dibattito nazionale in evoluzione sulla regolamentazione dell’IA nella sanità.