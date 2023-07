illimity, contratti definitivi con Engineering per piattaforma IT

– illimity, gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato su Euronext STAR Milan, ha comunicato che sono stati sottoscritti i contratti di dettaglio in esecuzione degli impegni vincolanti assunti long form agreement con il gruppo Engineering lo scorso 18 aprile. È quindi sancita la partnership industriale di lungo periodo tra illimity ed Engineering avente ad oggetto la piattaforma tecnologica sviluppata dalla banca.

L’accordo prevede un corrispettivo per illimity di 55,5 milioni di euro, che sarà contabilizzato dalla banca nel secondo trimestre 2023 e versato in tranches nel periodo 2023-2026, a cui potranno aggiungersi ulteriori complessivi 4,5 milioni di euro nel periodo 2024-2032 a fronte degli aggiornamenti successivi della piattaforma messi a disposizione da illimity che Engineering ha la facoltà di acquisire.

È previsto inoltre il pagamento da Engineering a illimity di una struttura predeterminata di royalties sui risultati che saranno realizzati attraverso l’offerta ad altri operatori della piattaforma nonché l’esclusiva per Engineering nella commercializzazione per il periodo 2023-2032, periodo che potrà essere ulteriormente esteso.

Con la definizione dei contratti di dettaglio è stato sottoscritto anche un accordo di assistenza per servizi professionali erogati da Engineering a favore di illimity, di società del gruppo illimity o, in generale, dell’ecosistema illimity, per 15,6 milioni di euro l’anno oltre IVA garantiti per il periodo 2023-2032.