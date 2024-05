illimity al fianco di Mare Group: 11esima IPO su EGM

– illimity, gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato su Euronext STAR Milan, ha agito in qualità di Euronext Growth Advisor EGA e di Global Coordinator nell’ambito del processo di ammissione e successiva quotazione sul mercato Euronext Growth Milan di Mare Group, società attiva nel campo dell’ingegneria digitale che opera in Italia e all’estero con le grandi imprese per creare tecnologie avanzate e le rende accessibili alle PMI.

Il team coordinato da Fabiano Lionetti, Head of Investment Banking di illimity, ha contribuito – fra le altre cose – alla valorizzazione dell’equity story e degli elementi distintivi del progetto industriale della società e del suo piano di sviluppo.

L’operazione, che si inserisce nelle attività di Capital Markets di illimity, rappresenta la 11esima IPO su EGM Euronext Growth Milan realizzata dalla Divisione Investment Banking dall’avvio della sua operatività.