Illeciti ambientali a Ponticelli e Scampia: cosa sapere

La polizia municipale ha recentemente condotto due operazioni che hanno rivelato una serie di illeciti ambientali e pratiche potenzialmente dannose per la salute pubblica a Ponticelli e Scampia. Durante questi interventi, sono state individuate attività illegali che mettevano a rischio l’ecosistema locale e la sicurezza dei cittadini. Le indagini hanno messo in luce la presenza di situazioni pericolose, richiedendo l’intervento delle autorità competenti per garantire la sicurezza nella zona. Proseguono quindi i controlli per proteggere l’ambiente e la salute pubblica dei residenti.