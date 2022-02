Nuovi rumor sull’interesse di Iliad di acquisire la divisione italiana di Vodafone, rilanciati questa volta da Bloomberg. La testata cita fonti vicine alle parti interessate per un’acquisizione da 14 miliardi di euro che porterebbe Iliad a detenere il 36 per cento del mercato della telefonia mobile in Italia, con introiti stimati per il primo anno di 6 miliardi di euro. Già la settimana scorsa l’amministratore delegato di Vodafone, Nick Read, aveva dichiarato che la società inglese intende avviare un consolidamento delle operazioni operando fusioni in alcuni mercati europei tra cui Regno Unito, Spagna, Italia e Portogallo. Le fusioni sarebbero fortemente volute da Cevian Capital AB, società di investimenti che è da poco entrata nel board di Vodafone.

Benedetto Levi, Ceo di Iliad Italia, ha già smentito in passato voci di fusione con altri attori del settore, ma ora la partnership con Vodafone sembra una delle priorità della casa madre francese, fondata e diretta da Xavier Niel. In seguito alla diffusione dei rumor, le azioni di Vodafone sono cresciute del 2,9 per cento in Borsa. Né Iliad né Vodafone Italia hanno commentato la notizia.