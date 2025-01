Iliad presenta l’app ufficiale per Android, iOS e Huawei

Iliad ha annunciato il lancio della sua app ufficiale, rispondendo così alle richieste dei clienti che desideravano gestire le proprie numerazioni in modo semplice dal loro smartphone. L’app, disponibile per iOS, Android e Huawei Store, è gratuita e offre un’esperienza chiara e intuitiva per la gestione delle SIM e delle offerte mobile.

Con un peso di poco più di 15 MB, l’app di Iliad consente di gestire più SIM ad uso dello stesso utente, personalizzando i profili in base alle esigenze individuali. Gli utenti possono facilmente visualizzare le spese e monitorare i propri consumi, rimanendo aggiornati su dati, minuti ed SMS. È possibile effettuare ricariche per tutte le SIM attive con pochi tocchi e attivare opzioni per la navigazione all’estero durante i viaggi. Inoltre, l’app permette di rimanere informati sulle offerte mobile disponibili e gestire il cambio di offerta direttamente tramite l’interfaccia.

Per scaricare l’app di Iliad, gli utenti possono visitare l’App Store, Google Play e AppGallery. Questa iniziativa rappresenta un significativo passo avanti nella digitalizzazione della gestione dei servizi telefonici, rendendo più accessibile e user-friendly l’interazione con il proprio operatore mobile.