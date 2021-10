“Contribuire alla definizione della visione strategica di Iliad”: con questo obiettivo si è costituito il nuovo advisory board che porterà all’interno dell’azienda competenze e visioni maturate nei ruoli di primissimo piano che i componenti del bord hanno ricoperto e ricoprono in differenti contesti, quali l’imprenditoria, l’innovazione e le comunicazioni.

Costi e opportunità

Il gruppo di lavoro è così composto: Barbara Cominelli – ceo Jll Italia; già coo di Microsoft e director of digital, commercial operations and wholesale per Vodafone, nominata fra le ‘top 50 most inspirational women in technology in Europe’ da InspiringFifty e Business Person of the year da Forbes; Davide Dattoli – co-founder e ceo Talent Garden; membro del Cda di alcune realtà innovative, fra cui BeGroup (principale fornitore di consulenza Ict) e Digital Magics (incubatore di progetti digitali); nominato da Wired come uno dei 5 Top innovator in Italia; Innocenzo Genna – giurista specializzato nella regolamentazione europea di internet e telecomunicazioni; già presidente di Ecta (European Competitive Telecommunications Association) e general counsel di Tiscali; Maria Latella – giornalista SkyTg24 e Radio24; editorialista de ‘Il Messaggero’, membro del membro del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e del consiglio di amministrazione del Centro Studi Americani.

Davide Dattoli

E ancora Antonio Perrucci, già in Telecom Italia, ha lavorato prima per Agcm e poi per Agcom dove, nell’arco di un ventennio, è stato anche segretario generale ad interim in più occasioni e, da ultimo, Vice segretario generale; attualmente è direttore del Laboratorio sull’Ecosistema Digitale di Astrid e docente all’Università Lumsa del corso di ‘Big Data: innovazione, regole, persone’; Francesco Profumo – presidente Fondazione Compagnia di San Paolo, presidente dell’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio, presidente della Fondazione di ricerca Bruno Kessler; in passato preside della facoltà di Ingegneria e poi rettore del Politecnico di Torino, presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Iliad, che ha conquistato in 3 anni dall’esordio il 10% del mercato mobile con oltre 7,8 milioni di utenti, creando una relazione estremamente positiva con i propri utenti, guarda ora al futuro, e al prossimo ingresso nel mercato della rete fissa, ancora più forte di queste nuove collaborazioni.