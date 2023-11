Ilary risponde ai commenti cattivi dei fan di Netflix

Un’arrogante che fra qualche anno sembrerà Ivana Spagna e che non sa neanche dov’è la lavatrice a casa sua: è questo l’identikit che i fan di Netflix hanno fatto di Ilary Blasi tramite commenti social.

Chiamata a commentare queste cattiverie (farcite da una sfilza di complimenti su quanto sia bella, brava, diva e amica di Silvia Toffanin), Ilary Blasi ha mostrato tutta la sua simpatia.

A chi ha scritto: “Praticamente Ivana Spagna è Ilary Blasi fra qualche anno“, la conduttrice ha risposto con una risata e con un sincero: “Può essere!“; sulla lite con Fabrizio Corona ha invece commentato: “Quella è stata un po’ una coattata, quindi sì, sono venuta fuori un po’ naturale“. Il commento: “A me lei non piace per niente, ha una pazienza pari allo zero e un’arroganza nel porsi terrificante“, ha replicato “Eh va beh ci sta non si può piacere a tutti, cambia canale!“. A chi invece le ha detto che “è scesa di punti” dopo la separazione con Totti ha consigliato di guardare il documentario Unica prima di trarre le proprie conclusioni.

Speravo in qualche commento più ficcante, ma sono sicuro che se la sarebbe cavata alla grande comunque.



