Ilary parla di Francesco Totti, delle battutine a L’Isola e del nuovo fidanzato

Durante la sua ospitata a Verissimo Ilary Blasi non ha parlato di Francesco Totti, perché Silvia Toffanin ha deciso che per il momento non le avrebbe chiesto del suo ex marito. A chiedere del Pupone alla conduttrice c’ha pensato Valerio Staffelli, che ieri sera a Striscia la Notizia ha consegnato un Tapiro d’oro alla Blasi.

“Le cose con Francesco certo che sono cambiate rispetto a un anno fa. Penso che avete seguito la vicenda. Come siamo messi a borse e Rolex? Vediamo come si concluderà la vicenda, devi tornare e ti darò aggiornamenti. Se è vero che ho cambiato le chiavi della villa così lui non può più entrare? No, Francesco può entrare quando vuole, casa è sempre aperta. Se mi sono attapirata per la scelta del giudice sul mensile? Io non ho mai proferito parola e continuo a stare zitta”.

Ilary e le battute fatte a L’Isola dei Famosi.

Ilary Blasi ha svelato che con il nuovo fidanzato parla in inglese e poi ha spiegato le shade lanciate durante la prima puntata de L’Isola dei Famosi: “Come sapete tutti, accanto a me non c’è più un uomo. Ma per uno che va ce n’è uno che viene“.

“Comunque voi siete proprio maliziosi. Perché io in realtà ho salutato Nicola Savino che non è più nel programma e ho introdotto Enrico Papi. Quindi siete voi maligni che pensate ad altro. La mia è stata un’introduzione simpatica, ironica ma certo dai. Il mio nuovo fidanzato? No io non parlo il tedesco, uso l’inglese, diciamo. Un inglese un po’ maccheronico. Adesso vi saluto e vi aspetto con L’Isola. Anzi, visto che io vado in onda dopo di voi, dateme la linea presto, annamo, che io c’ho sonno a una certa. Non è che posso sta lì, me se gonfiano le gambe perché sono anziana ormai. Comunque se tornate io vi aspetto. Quest’anno voglio fare la collezione di tapiri”.