Ilary insegna, nuovo documentario di una donna famosa: “La sua verità”

Il documentario di Ilary Blasi è un vero successo e non solo per i numeri resi noti da Netflix. Infatti per settimane in Italia non si è parlato d’altro e tutti avevano un’opinione in merito a Unica, anche diversi personaggi famosi. Adesso pare che una donna molto conosciuta sia stata ispirata dal documentario della Blasi e abbia intenzione di seguire le sue orme. Secondo L’Espresso e Dagospia Marta Fascina starebbe registrando un documentario sulla sua verità in merito alla storia con Silvio Berlusconi. A differenza della conduttrice de L’Isola dei Famosi però pare non ci saranno attacchi o cattiverie per il fidanzato. A produrre il progetto sembra sia Francesca Verdini.

Secondo L’Espresso, sarebbe in arrivo il docu-film su Marta Fascina e sulla storia d’amore con Silvio Berlusconi. pic.twitter.com/hxlLJJB6iF — Trash Italiano (@trash_italiano) December 13, 2023

Marta Fascina ispirata da Ilary Blasi: “Un documentario è in lavorazione”.

“Ilary Blasi fa scuola. Da Roma ad Arcore, per tornare a Roma, quella politica e cinematografara dove la voce ormai comincia a girare. – si legge su L’Espresso – Avrebbe ispirato niente meno che Marta Fascina, il docu-film girato dalla conduttrice e showgirl per raccontare storia ed epilogo del suo matrimonio con Francesco Totti. L’ultima fidanzata di Silvio Berlusconi, deputata di Forza Italia, barricata dentro la villa di Arcore, a malapena tornata in Parlamento un mese fa, starebbe infatti registrando un format simile a quello della showgirl: la sua storia d’amore con Silvio. Non dovrebbe però esserci del veleno, solo zucchero: la cronaca dell’innamoramento di lei per lui, sin da bambina. Più melassa per tutti. Basta così? No. A produrre la docu-fiction sarebbe Francesca Verdini, figlia di Denis e compagna di Matteo Salvini, 30 anni e quasi coetanea di Marta Fascina (che ne ha 33), tra le più giovani produttrici d’Italia con la sua società La Casa Rossa. Il documentario su Marta e Silvio scriverebbe un nuovo capitolo della sua vita al confine della politica. E dei rapporti tra Forza Italia e la Lega, probabilmente”.

Adesso però Netflix dovrebbe regalarci un altro documentario…