Ilary e Totti, nonostante lo scandalo che li ha travolti alimentato anche dall’amico, sembrerebbero essere più uniti che mai e presto torneranno anche in tv. Lo faranno però separatamente. Lei su Rai 2, lui su Canale 5.

Ilary Blasi sarà una delle prossime ospiti di Francesca Fagnani, storico volto di Belve. La puntata con lei deve ancora essere registrata ed alla luce degli ultimi rumor sono sicuro che sarà attesissima. Intervistata da Il Messaggero, la conduttrice ha così commentato: “Ho il cuore infranto. Se fosse vero che si sono lasciati mi dispiacerebbe“. Francesco Totti, invece, questa sera sarà ospite a C’è Posta Per Te da Maria De Filippi. Un’ospitata registrata chissà quanto tempo fa che la sanguinaria ha deciso di “giocarsi” proprio in questo momento. Mica scema.

A dare un ulteriore punto di vista è stato Alex Nuccetelli a Il Messaggero. Loro amico nonché il Cupido che li ha fatti conoscere.

“Stanno insieme da vent’anni, non ho conosciuto coppie idilliache e loro sono come tutti noi.Dico questo: possono essere terze persone a decidere la fine di un matrimonio? Ma se lui volesse avere altre relazioni e anche lei ne volesse avere ed entrambi decidessero di continuare a stare insieme, chi è può dire che non deve essere così? Io non giurerei mai su mia figlia che si sono portati rispetto per vent’anni, per quello che vedo e per come va il mondo, loro non sono migliori di altre coppie, vivono con tantissime pressioni, con mille tentazioni però se volessero continuare la loro storia a prescindere credo sia un loro diritto”.