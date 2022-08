Una va, l’altro arriva: è quello che sarebbe successo nella villa a Sabaudia della famiglia Totti in questi giorni, quando Ilary l’ha lasciata per far spazio all’arrivo di Francesco. A raccontare l’aneddoto è stato Il Corriere della Sera che ha sottolineato come i due non si siano incontrati neanche per scambiarsi le chiavi di casa. “Lei che se ne va, lui che arriva, evitando ogni incontro, nemmeno il tempo di scambiarsi le chiavi di casa e un freddo arrivederci”, si legge.

Proprio ieri Ilary Blasi ha pubblicato un post su Instagram in cui si mostra al mare con tanto di caption “Sabaudia 2022”, la prima volta da single in quella spiaggia.

Due bellissimi scatti che avvalorerebbero in qualche modo quanto dichiarato da alcuni amici della conduttrice, ovvero che rifiuterebbe di mostrarsi in pubblico come “la povera moglie tradita”.

Come mai da quando si è lasciata da Francesco Totti, la conduttrice de L’isola dei Famosi è diventata una instagrammer perfetta? A rispondere sono stati alcuni suoi amici contattati dal settimanale DiPiù. “Ilary ci tiene a mostrarsi forte in un momento tanto delicato” – si legge su GossipeTv che ha ripreso il virgolettato – “E non vorrebbe mai, per nessun motivo, apparire come la moglie inconsolabile tradita dal marito. Al contrario, lei è una donna tosta e vuole farlo sapere al mondo intero. Credo che lei abbia deciso di mostrarsi in foto più sensuali anche per ricordare a tutti che lei resta una delle donne più affascinanti della tv italiana”.