Ilary Blasi verso nozze segrete in Italia

Ilary Blasi potrebbe risposarsi, oltre 20 anni dopo il primo matrimonio con Francesco Totti. La conduttrice Mediaset sarebbe pronta per compiere il grande passo con Bastian Muller, l’imprenditore tedesco con cui è fidanzata da diversi anni.

In questi giorni la presentatrice si trova a Cortina D’Ampezzo insieme a Bastian. Ha pubblicato alcuni contenuti sui social, tra cui una fotografia che ha catturato l’attenzione. Si tratta di una foto postata da Ilary nelle Instagram story, in cui indossa un maglione dalle maniche lunghe e un anello gigante sull’anulare della mano sinistra che sbrilluccica.

Questo anello sembra confermare le voci di un matrimonio imminente, che si vocifera sia già avvenuto in gran segreto. Tuttavia, non ci sono conferme né smentite da parte dei diretti interessati. Ilary Blasi è nota per non aver mai nascosto la propria vita privata, ma su Bastian è rimasta piuttosto discreta.

La situazione è delicata a causa del divorzio da Francesco Totti, che non è ancora definitivamente chiarita. Il matrimonio con Totti fu in diretta tv e sulla loro separazione ha realizzato una serie su Netflix e scritto un libro. probabile che non si avranno aggiornamenti almeno fino a quando la situazione non sarà definitivamente chiarita.