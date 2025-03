Ilary Blasi: Una Vacanza da Sogno con Muller e Isabel Totti

Ilary Blasi ha deciso di concedersi una lussuosa vacanza a Bora Bora, in Polinesia, insieme al compagno Bastian Muller e alla figlia Isabel Totti. La conduttrice, che sta per tornare su Canale 5 con il nuovo programma “The Couple”, ha condiviso sui social alcuni momenti del viaggio, evidenziando il comfort e i piatti tipici del luogo. Questo viaggio è particolarmente costoso: il volo di sola andata supera i 1000 euro, mentre il soggiorno in un resort di lusso può arrivare a circa 30.000 euro a settimana. Bora Bora è una meta esclusiva, famosa tra le celebrità per il suo mare cristallino e la possibilità di un relax totale.

Inoltre, si vocifera che Ilary e Bastian si siano scambiati delle fedine durante il loro secondo anniversario lo scorso novembre. La conduttrice ha mostrato questi anelli sui social il 14 febbraio, a San Valentino, suscitando speculazioni su una possibile promessa di matrimonio. Anche se i diretti interessati non hanno confermato né smentito tali voci, i fan sono entusiasti all’idea di vederli all’altare. Il ritorno di Ilary Blasi in TV con “The Couple” è atteso con interesse, soprattutto per i concorrenti che promettono di portare qualche scintilla al programma. Questo è un periodo di grande cambiamento per la conduttrice, che cerca di bilanciare vita professionale e momenti di relax con la famiglia.